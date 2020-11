Die Bauherren können loslegen

In der Meddingheide II stehen insgesamt 39 Baugrundstücke zur Verfügung. 33 davon sind bereits verkauft, die übrigen reserviert. „Wir gehen davon aus, dass alle zeitnah verkauft werden“, erklärte Alfred Volmer, Niederlassungsleiter in Lette und Prokurist der Volksbank Nottuln, die für die DZ Immobilien + Treuhand in Abstimmung mit der Stadt die Abwicklung der Grundstücksgeschäfte übernommen hat. Die 400 bis 680 Quadratmeter großen Grundstücke haben den Besitzer nach seinen Angaben für einen durchschnittlichen Preis von 103 000 Euro (von 72 000 bis 117 000 Euro) gewechselt. Die Vergabe erfolgte im Losverfahren. Sämtliche Grundstücke seien architekten- und bauträgerfrei, so dass die Bauherren freie Hand bei der Suche nach Partnern hätten. Die ersten Aktivitäten sind schon erkennbar. Kleine Pfosten, mit denen Flächen abgezirkelt wurden, weisen darauf hin, dass in Kürze Bagger anrücken.

Das Abwasserwerk der Stadt Coesfeld hat die Arbeiten am Kanal und an dem Regenrückhaltebecken rechtzeitig abschließen können. Seit Februar 2020 liefen die Erschließungsmaßnahmen. Die Entwässerung des Gebietes erfolgt nach modernen ökologischen Standards im Trennsystem von Schmutz- und Regenwasser. Das Regenwasser wird über Gräben und ein Becken südlich des angrenzenden Wirtschaftsweges zurückgehalten.

Die Baustraße und der Lärmschutzbau wurden seit August errichtet. Auch der Spielplatz, der im Übergangsbereich von Meddingheide I und II liegt, ist bereits fertig gestellt, so dass Kinder der Häuslebauer ihn sofort nach Einzug nutzen können.