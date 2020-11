Starker Start für kleine Helden

Coesfeld. Wenn in der kommenden Woche am 17. November der Welt-Frühgeborenen-Tag begangen wird, beteiligen sich auch die Christophorus-Kliniken und der Bunte Kreis Münsterland e. V. mit verschiedenen Aktionen daran. Wie in einigen anderen Städten auf der Welt werden in diesem Jahr die Eingänge der Christophorus-Kliniken und des Sozialpädiatrischen Zentrums an der Bernhard-von-Galen-Straße lila angestrahlt. Frühchenfamilien haben wichtige Momente aus der gemeinsamen Geschichte mit ihrem Kind aufgeschrieben, die am Krankenhaus wetterfest präsentiert werden. Kleine Aktionen auf der Frühchen-Intensivstation in den Christophorus-Kliniken sind für die dort anwesenden Eltern ebenfalls geplant, heißt es in der Pressemitteilung des Bunten Kreises.

Von Allgemeine Zeitung