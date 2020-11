Zentrale für Klimaschutz im Blick

Coesfeld. Was mit sieben Leuten vor einem Jahr im Extrablatt begonnen hat, ist mittlerweile zu einer Bewegung geworden, für die sich rund 70 Personen stark machen, etwa 15 davon im Planungsteam. Die Initiative Coesfeld for Future freut sich aktuell über ihr einjähriges Bestehen. „Angefangen haben wir damit, bei unseren ersten Treffen eine Demo für Ende November 2019 in Coesfeld zu planen. Innerhalb von sechs Wochen konnten wir 460 Teilnehmer mobilisieren“, so Susanne Keull und betont: „Wir sind aber nicht einfach nur eine Protestbewegung, sondern wollen auch in den Austausch gehen und Lösungen erarbeiten.“

Von Jessica Demmer