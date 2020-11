„Man darf nie die Hoffnung aufgeben“

480 Gramm, 33 Zentimeter: „Mia war zu dem Zeitpunkt wirklich nur Haut und Knochen. Sie hatte zwar einen Herzschlag, aber weder konnte sie alleine atmen, noch hatte sie einen Muskeltonus“, so Elena Göbel. In den ersten drei Tagen lag Mia im Inkubator, erst danach durfte sie für ein paar Stunden auf die Brust ihrer Eltern. Vater Daniel erinnert sich: „Sie war so klein, wir haben ihr Gewicht kaum gemerkt. Man hat sich kaum getraut sie anzufassen.“ Ihr Kopf sei nur so groß wie ein Tennisball gewesen, kleiner sogar. 21 Zentimeter Umfang. Für Elena Göbel ein kleines Wunder. „Uns wurde gesagt, dass wenn sie nur ein paar Stunden später geholt worden wäre, sie es vermutlich nicht geschafft hätte.“

Eine körperlich und emotional anstrengende Zeit beginnt für die ganze Familie. Doch sie wird unterstützt vom Bunten Kreis Münsterland und Krankenhausseelsorgerin Schwester Paula. „Es tat gut auch mit Außenstehenden darüber zu sprechen, nicht nur mit Familie und Freunden.“ Die Erfahrungswerte seien noch einmal ganz anders gewesen.

„Der Bunte Kreis Münsterland bietet im Rahmen der Frühen Hilfen mit dem Angebot ‚Guter Start – Frühe Hilfen für Familien’ schon seit Jahren Unterstützung für junge Eltern an“, erklärt Mitarbeiterin Ulrike Ahlers. „Bei den besonders stark geforderten Eltern frühgeborener Kinder geht es darum, schon im Krankenhaus für Entlastung zu sorgen, damit sie die Entwicklung ihrer Frühchen bestmöglich begleiten können.“ Und auch, wie im Fall der Familie Göbel, weiterhin für die Geschwisterkinder im Alltag da sein können, denn Mia hat drei größere Brüder: Joshua (12), Lion (7) und Kilian (4). „Wir beide waren jeden Tag auf der Intensivstation, Elena vormittags, ich nachmittags“, erinnert sich Daniel Göbel. „Man verlagert sein ganzes Leben ins Krankenhaus und muss sich erstmal einen neuen Alltag schaffen.“ Ein Balanceakt, ergänzt seine Frau. „Man möchte ja, dass die Geschwister bestmöglich weiterleben können und dass sie unter der neuen Situation nicht leiden müssen. Außerdem war es auch eine gute Ablenkung von den Sorgen, die man immer hat.“ Doch bei Mia lief alles gut. „Sie hatte keine Infektionen und war schon relativ schnell sehr stark. Sie hatte zwar eine Magensonde, wollte aber selber trinken. Das ging jedoch nur einmal am Tag, alles andere hätte zu viel Kraft gekostet, die sie fürs Wachsen brauchte.“ Nach drei Monaten durfte Mia nach Hause.

Ebenfalls eine Herausforderung für die Eltern. „Wir mussten erstmal eine Verkleinerung für den Maxi-Cosi und Frühchenkleidung besorgen. Sie war ja nur 42 Zentimeter.“

Sie wollten zudem die Elterngruppe besuchen, die der Bunte Kreis Münsterland anbietet, aber: „Wir kamen Ende Februar aus dem Krankenhaus, Mitte März dann der Lockdown. Erst im September konnten wir zum ersten Mal hin und es hat gut getan“, so die Vierfach-Mutter. „Dem Kinderarzt Dr. Wüller konnten wir medizinische Fragen, zum Beispiel zu Impfungen, stellen, mit den anderen Eltern haben wir über den Alltag und die Entwicklung gesprochen. Schließlich haben wir alle das Gleiche durchgemacht.“ Anderen Eltern mit einem Frühgeborenen möchten sie Mut machen: „Man darf nie die Hoffnung aufgeben. Und nicht zu viel nachdenken. Es wird alles gut.“