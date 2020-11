Erster Spatenstich lässt noch auf sich warten

Neben dem Bahnhof und dem Westfalia Wohnpark an der Dülmener Straße könnte das Lindencarrée eine der größten Baustellen im Stadtgebiet werden. Im Frühjahr waren an der Stelle der „Weiße Riese“, ein Teil des ehemaligen Möbelhauses Hageböck, und der ehemalige Westfälische Hof abgerissen worden, wobei es – wie berichtet – mächtig Ärger mit den Mietern im Bestandsgebäude gab, die plötzlich ohne Außenwand dastanden. Die wurde auf Anordnung der Stadt Coesfeld nachträglich eingezogen.

40 Wohnungen und vier Geschäfte sollen in dem neuen Quartier entstehen, das später auch noch um das ehemalige Lindenhof-Kino-Areal (Anno, Imbiss, Spielhalle) erweitert werden soll. Eigentlich sollte der Spatenstich für den ersten Abschnitt schon im Sommer erfolgen – aber durch die komplizierten Abrissarbeiten verzögerte er sich und wird jetzt wohl erst 2021 möglich sein. Bis dahin sollen neue Teilpläne für das Bauprojekt genehmigungsreif sein. Im Bereich des Kellers und der Tiefgarage will der Investor nochmal Veränderungen vornehmen. Wie Stadtsprecherin Andrea Zirkel berichtet, seien dazu bislang noch keine Unterlagen bei der Genehmigungsbehörde eingereicht worden. Auch habe es dazu noch keine Rücksprache gegeben.

Die Archäologen sind auf den freigeräumten Flächen schon fertig. Sie müssten eventuell noch die Bereiche überprüfen, wo aktuell noch Erde und Bauschutt liegen, erläutert Zirkel.

Da sich momentan nichts auf dem Gelände tut, soll auch die Einbahnstraßenregelung auf der Kapuzinerstraße in Kürze vorübergehend wieder aufgehoben werden. Zirkel: „Der Bauunternehmer hat den Zaun an der Kapuzinerstraße schon selbst zurückgebaut und mit der Verkehrsabteilung im Ordnungsamt vereinbart, dass er die Schilder für die Einbahnstraßenregelung wegnimmt, so dass die Straße wieder in beide Richtungen befahren werden kann.“ Sollte es im weiteren Bauverlauf nochmal nötig sein, dort Zäune aufzustellen, werde die Kapuzinerstraße wieder vorübergehend als Einbahnstraße ausgewiesen, erläutert sie.