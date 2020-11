Bei der VR-Bank Westmünsterland ist es am Montag (7. 12.) so weit. Dann streiten maximal 128 Player um den Sieg in der Region. An diesem Tag sind FIFA 21 FUT Points im Gesamtwert von 170 Euro zu gewinnen. Die vier Halbfinalisten des eCups der VR-Bank Westmünsterland können sich auf ein spezielles Coaching mit Tim Latka, dem bekannten E-Sportler des FC Schalke 04, freuen, heißt es in einer Pressemitteilung der VR-Bank Westmünsterland.

Die Sieger der lokalen Turniere qualifizieren sich für die Finalrunde, die am 23. Januar 2021 ausgetragen wird. Dann locken Preise im Gesamtwert von 2500 Euro. Wer beim Turnier der VR-Bank Westmünsterland mitspielen möchte, sollte sich wegen der begrenzten Zahl der Teilnehmer möglichst bald anmelden.

Die Anmeldung ist möglich unter | vrbank-wml.de/ecup.