Verlässliche Betreuung im Blick

Coesfeld. Die Weihnachtsferien in NRW sollen in diesem Jahr coronabedingt früher beginnen. Statt am 22. wäre schon am 18. Dezember Schulschluss. Doch was bislang durch die Medien ging, ist bei den Schulleitungen noch nicht als offizielle Handlungsanweisung angekommen. „Wir warten also erstmal ab“, sagt Angelika Adams, Leiterin der Kreuzschule. „Ich finde es eine zweischneidige Idee. Bislang hieß es, dass sehr viele Infektionen im privaten Umfeld passieren, weniger in öffentlichen Einrichtungen, in denen man auf Distanz geht. Ist es dann nicht eher gefährlicher, die Schulen früher zu schließen?“, fragt sie und betont zugleich: „Wenn jeder allerdings verantwortungsvoll damit umgeht und zu Hause bleibt, ist es eine gute Maßnahme, um gemeinsam Weihnachten feiern zu können.“

Von Jessica Demmer