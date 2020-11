„Die Straße steht kurz vor dem Kollaps“

Coesfeld. Gestern Morgen auf der Laurentiusstraße. Ein Pkw nach dem anderen schiebt sich durch die schmale Straße, vorbei an parkenden Fahrzeugen und Kindern, die zu Fuß oder mit dem Rad auf dem Weg zur Schule sind. Dichtes Gedränge auf der Straße, die nach Einschätzung von Sandra Schwake in den vergangenen Jahren zur „Pendlerstrecke“ geworden ist. Wer aus Richtung Dülmen einpendelt oder umgekehrt die Stadt mit Ziel A43 und Dülmen verlässt, nutze gerne die Strecke über Laurentiusstraße, Kalksbecker Weg und Isfelder Weg, um die stark befahrene Dülmener Straße mit Kreisverkehr und Ampeln zu umgehen, meint die Anwohnerin, deren Elternhaus an der Laurentiusstraße steht und die inzwischen mit ihrer eigenen Familie ein paar Häuser weiter wohnt. Natürlich haben es morgens alle eilig, die erlaubten 30 Stundenkilometer würden selten eingehalten. Es sei denn, es kommt zum Begegnungsverkehr. „In diesem Fall weichen die Autofahrer auch schon mal gerne auf den Bürgersteig aus, damit es schneller weitergeht. Eine Riesengefahr für Fußgänger und Radfahrer wie auch für Anwohner, die aus ihren Grundstückseinfahrten kommen“, sagt die Mutter von zwei kleinen Kindern von zwei und vier Jahren. Zur Mittagszeit dasselbe Bild. „Dann haben wir hier die McDonald‘s-Rennstrecke für alle, die eine kurze Mittagspause für einen schnellen Imbiss an der Dülmener Straße nutzen möchten“, erzählt Schwake und lässt auch den Feierabendverkehr, wenn alle fix nach Hause wollen, nicht unerwähnt. Seit die Martin-Luther-Schule im Sommer den Betrieb an der Franz-Darpe-Straße aufgenommen hat, habe sich das Verkehrsaufkommen noch einmal erhöht, da Eltern, die ihre Kinder mit dem Pkw zur Schule bringen, vielfach über die Laurentiusstraße die Kiss-and-Ride-Parkplätze an der Karlstraße ansteuerten. Weiteres Problem: Ortsunkundige Fahrer werden häufig von ihren Navigationssystemen über die Laurentius- statt über die Dülmener Straße geführt.

Von Christine Tibroni