Gesucht: das schönste Masken-Gesicht

„Den Sieger unseres kleinen Contests ermitteln wir in einem zweistufigen Verfahren“, erläutert er. Alle, die sich beteiligen wollen, können dies zum einen direkt auf der AZ-Facebookseite im Internet tun. Unter dem betreffenden Link zu diesem Artikel können Fotos (pro Teilnehmer nur eines) unter den Kommentaren eingestellt werden. Wer nicht bei Facebook ist, kann sein Bild (bitte unter Angabe von Name, Adresse und Telefonnummer) auch per E-Mail an coesfeld@azonline.de schicken. Diese Bilder stellen wir dann für Sie auf Facebook ein. Ja und dann sind die Facebook-User gefragt, ihre „Lieblinge“ mit einem „Gefällt mir“ zu markieren. Die zehn Fotos, die bis Donnerstag (26. 11.) um 10 Uhr die meisten Likes bekommen haben, kommen in die Endauswahl. Sie werden zum 1. Advent in der Samstagsausgabe in der AZ veröffentlicht. Und dann können alle Leserinnen und Leser über ihre Favoriten abstimmen und drei Sieger küren – per Coupon (abzugeben bis Donnerstag, 3. 12. im AZ-Pressehaus) oder per Online-Voting auf unserer AZ-Internetseite.

Den Gewinnern des Masken-Contests winken attraktive Preise: Der mit den meisten Stimmen erhält ein Familien-Fotoshooting „at home“ von Foto Heuermann im Wert von 200 Euro. „Wir machen das Foto-Shooting da, wo sich die Menschen besonders wohl fühlen: zu Hause“, erklärt Fotografenmeister Hartwig Heuermann. Inklusive sind drei Abzüge aus der mit allen Lieben aufgenommenen Serie und alle Bilddaten. Der zweite Preis ist ein Coesfeld-Gutschein im Wert von 50 Euro, zur Verfügung gestellt vom Stadtmarketing Verein. Und der Drittplatzierte kann sich über ein AZ-Festtagsabo freuen.

Unter allen Leserinnen und Lesern, die sich an der Endabstimmung zum schönsten Maskengesicht im AZ-Verbreitungsgebiet beteiligen, verlosen wir außerdem eine Fahrt im Heißluftballon mit dem erfahrenen Coesfelder Ballon-Piloten Manfred Wewers. „Mitmachen lohnt sich also in jedem Fall. Ob mit einem eigenen Foto-Beitrag. Oder auch als Teilnehmer bei der Abstimmung“, so Scherle. Die AZ-Redaktion freut sich über viele fantasievolle Aufnahmen, die vielleicht auch ein wenig den schwierigen Alltag, den wir derzeit alle mit Corona haben, vergessen machen. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlosen. | www.facebook.com/ azonline.coesfeld/