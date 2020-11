Dietmar Hauling, Ehemann von Simone Hauling, die ein paar Meter weiter vom Hüttenstandort am Aufgang zur ehemaligen Martin-Luther-Schule ihr „Tüdelkram“-Geschäft führt, hat Strom hinein gelegt. Die erste Tannen-Girlande leuchtet. Er ist gleich in zweifacher Mission hier, engagiert er sich doch in der DJK-Fußballabteilung, die auch zum Kreis der Hüttennutzer gehört. Jan-Hendrik Möller vom Fitnessstudio „Pro Active“ trägt einen Tisch herbei, der weiß verkleidet wird. Er hofft, über die Hütte Interessen für sein Personal-Training zu erreichen. „Zu mir reinkommen würde sonst keiner“, findet er das Konzept dieser „Draußenwerbemöglichkeit“ klasse. Überhaupt sind beim Schmücken der Hütte alle Teilnehmer voll des Lobes über die Initiative des Stadtmarketing Vereins, Alternativen zum ausgefallenen Weihnachtsmarkt zu bieten.

Markus Höppner vom Intersport-Fachgeschäft Schlüter will die Hütte für den Einpack-Service nutzen. „Da gibt es doch für die Kunden nichts Bessereres, als an der frischen Luft zu warten“, meint er. Simone Hauling hat vor, an festen Tagen einen Teil ihres „Tüdelkrams“ in der Hütte zu präsentieren, um die Situation im Geschäft, in das sie ja immer nur eine bestimmte Anzahl von Menschen lassen kann, zu entspannen. „Wir können dadurch die Verkaufsfläche vergrößern“, freut sie sich. Weitere Partner kommen noch hinzu. Wen man in den jeweiligen Hütten zu welcher Zeit antreffen kann, das soll per Aushang an denselben bekannt gemacht werden.

In der Hütte auf der Süringstraße wollen sie feste Wochentage in allen Adventswochen einführen. „Dann können sich die Kunden merken, dass sie nächsten Dienstag wiederkommen können“, so Simone Hauling. Und Friedas roter Stern weist den Weg.

Weitgehend einheitliche Öffnungszeiten gibt es für alle zehn Hütten. Montags bis freitags von 14 bis 18.30 Uhr und samstags von 10 bis 18 Uhr sollen sie „bespielt“ werden. Viele Geschenkideen finden die Kunden dort vor – aus den angrenzenden Läden, aber eben auch von Kreativ-Posten wie Frieda. „Selbstgestrickte Socken, graviertes Glas oder auch Selbstgenähtes“, nennt Stefanie Borgert, Geschäftsführerin des Stadtmarketing-Vereins einige Beispiele.

Und immer wenn es dunkel wird, soll es in der City besonders heimelig werden. „Wir möchten in diesem Jahr besondere Lichtakzente setzen“, erzählt Borgert. Michael Banneyer und Jochen Schlattmann, die sonst beim Lichtersamstag im Einsatz sind, zauberten einige tolle zusätzliche Lichteffekte an verschiedene Gebäude und Bäume. Welche das sind, das wollte sie noch nicht verraten, sondern lädt ein, sich überraschen zu lassen.