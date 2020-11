„Blind Date“ mit einem Buch

Nach den Erfolgen vergangener Jahre hat der Förderverein der Stadtbücherei wieder die Weihnachts-Aktion „Blind date with a book“ organisiert. Über 100 gut erhaltene Romane, Kinder- und Jugendbücher sowie Sachbücher wurden verpackt und mit Besprechungen versehen. Wer sich für ein Buch interessiert, kann sich so einen ersten Eindruck vom Inhalt verschaffen, ohne aber Verfasser oder Titel zu erkennen. Für zwei Euro pro Buch können die Überraschungsbücher erworben werden. Mit dem Erlös werden Neuerungen in der Bücherei unterstützt. Auf dem Bild Gertrud Manemann (l.) und Stefanie Freitag (Förderverein) .

Von Allgemeine Zeitung