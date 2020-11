Auch am Heriburg-Gymnasium sei aktuell jeder Raum durch das Öffnen der Fenster gut belüftbar. „Über das Grundprinzip müssen wir uns also keine Gedanken machen“, sagt Leiter Christian Krahl. „Es kann natürlich schwieriger sein, wenn es kälter wird. An den ganz kalten Tagen könnten die Luftreiniger vielleicht helfen, die Frequenz des Lüftens zu verringern.“

Dass es da keine einfache Lösung gibt, betont Daniel Zazopoulos, Schulpflegschaftsvorsitzender des Heriburgs. „Die Anträge der Fraktionen sind natürlich prinzipiell zu begrüßen. Aber die Geräte sollten nicht nach dem Gießkannenprinzip verteilt werden. Das Geld von Bund und Ländern wird vermutlich nicht für jeden Raum in jeder Schule ausreichen. Vielmehr sollte man in diesem Zuge prüfen, was im Detail an den einzelnen Schulen gebraucht wird.“ Vielleicht seien Luftreiniger nicht in jedem Raum sinnvoll, dafür aber CO2-Ampeln. „Wichtig ist, dass unsere Kinder so gut es geht vor Corona geschützt werden und ein Schulbetrieb unter optimalen Bedingungen stattfinden kann.“

In Hinblick auf das Lüften sieht Sabine Schäfer, Leiterin der Kardinal-von-Galen-Schule in Lette, aktuell auch keine Probleme. „Wir folgen den Empfehlungen, alle 20 Minuten für fünf Minuten zu lüften. In den Pausen öffnen wir die Fenster ebenfalls, die Kinder sind dann draußen.“ Und das funktioniere gut. „Die mobilen Geräte wären zwar ganz nett, aber es müssen hier aktuell auch keine Kinder mit Decken sitzen.“ Ganz frisch haben sie jetzt von der Verwaltung CO2-Messgeräte für einen Klassenraum und die Turnhalle zum Testen bekommen. „Da haben wir allerdings noch keine Erfahrungswerte.“ Der neuen Technik offen gegenüber steht auch Guido Wissing, Schulpflegschaftsvorsitzender der Grundschule. „Ob die Technik uns wirklich weiterbringt, weiß ich nicht, aber aktuell funktioniert es ja auch ganz gut.“