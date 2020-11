Nur 0,7 % positive Tests in Coesfeld

„Wir haben auch an der Umfrage teilgenommen“, berichtete Dr. Hubert Geleve, Chefarzt der Kinder- und Jugendklinik an den Christophorus-Kliniken. Insgesamt seien in Coesfeld von Mai bis Mitte November 946 Kinder und Jugendliche getestet worden. Gerleve erläuterte: „Es waren Screening-Untersuchungen bei Aufnahme im Krankenhaus. Kein Kind kam wegen einer Covid-Erkrankung.“

Das Ergebnis: Nur bei sieben der in Coesfeld Getesteten konnte Covid-19 nachgewiesen werden. Das entspricht 0,7 Prozent.

Damit liegt die Coesfelder Kinder- und Jugendklinik auf der Linie der Gesamt-Probe: Deutschlandweit waren im Mittel nur 0,53 Prozent der an Kindern und Jugendlichen durchgeführten Tests positiv. Für den Verband ist das ein klares Signal, dass eine hohe Dunkelziffer „sehr unwahrscheinlich“ ist. Die Wissenschaftler stellen klar, dass es außer Frage stehe, dass Kinder und Jugendliche sich infizieren und auch den Virus weitergeben können. Das gelte insbesondere für Jugendliche. Aber: Es gebe deutliche Hinweise, dass die Infektionsquellen in der Mehrzahl außerhalb des schulischen Bereiches liegen, so dass es neben den notwendigen Hygienemaßnahmen in den Schulen weitere außerschulische Ansätze zur Eindämmung der Pandemie und Reduktion der Inzidenzzahlen geben müsse. Die öffentliche Diskussion über „brandgefährlichen Schulunterricht“ halten die Leitenden Kinder- und Jugendärzte für verfehlt. Sie führe zu Ängsten, Unsicherheiten und Polarisierung, kritisieren sie. Das lenke von einer gezielten Lösungsfindung ab.