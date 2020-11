E-Fahrzeug schneller laden

„Gegenüber der heimischen Wallbox verkürzt sich die Wartezeit deutlich“, freut sich Marc Fasel, Leiter Mobilität im Bereich Tankstellen der Westfalen-Gruppe. Die E-Mobilisten können die Ladepause zum Shoppen und Snacken nutzen.

Die neue Schnellladesäule ist an das europäische Intercharge-Netzwerk angebunden und somit mit vielen gängigen Ladekarten und -apps zugänglich. Zusätzlich kann die Schnellladestation auch ohne Vertrag bequem mit einer Kreditkartenzahlung freigeschaltet werden, heißt es.

Die Westfalen-Gruppe rüstet derzeit ihr Tankstellen-Netz verstärkt mit Schnellladesäulen aus. Umweltfreundliche Alternativenergien hätten seit jeher einen wichtigen Platz im Kraftstoffangebot des Familienunternehmens aus Münster. Aktuell reiche das Portfolio von Autogas über Wasserstoff bis hin zu Ladestrom.

Die Westfalen-Gruppe ist als Technologieunternehmen der Energiewirtschaft mit insgesamt 23 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in Deutschland, Belgien, Frankreich, den Niederlanden, Österreich, Polen, der Schweiz und Tschechien tätig. Das im Jahre 1923 gegründete Familienunternehmen mit mehr als 20 Produktionsstandorten in Europa hat seinen Hauptsitz in Münster. Die Geschäftsfelder sind Gase, Energieversorgung und Tankstellen.