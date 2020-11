Neues Leben auf Zeit für leeres Geschäft

Pop-up-Store nennt sich dieses für Coesfeld neue Konzept. Es ist ein kurzfristiges Einzelhandelsgeschäft, das vorübergehend in leerstehenden Ladenlokalen betrieben wird. „Wir sind Mitglied im Stadtmarketing Verein und wollten uns ursprünglich auch in einer der Hütten präsentieren, die nun bis Weihnachten in der Stadt aufgestellt wurden. Nur hätten wir es zeitlich nicht geschafft, den Stand jeden Tag zu öffnen“, so Marina Wesseler. „Wir produzieren alles selbst und haben unsere Geschenkemanufaktur in Lette. Da müssen wir natürlich auch weiterhin arbeiten. Außerdem haben wir noch unsere Familien, denen wir gerecht werden wollen.“ Zusammen mit dem Stadtmarketing Verein wurde nach Lösungen gesucht, dann ergab sich schnell der Kontakt zum Eigentümer des Gebäudes, Karl-Heinz Heltweg, erzählt Diana Göckener. „Wir haben erfahren, dass Ernsting´s family noch bis Ende des Jahres Mieter des Lokals ist und haben dort einfach mal angerufen. Unser Ansprechpartner dort, Benjamin Sommer, war sofort offen für die Idee und hat uns dann ermöglicht, dass wir die Fläche für vier Wochen nutzen können.“ Daraus ergebe sich eine Win-win-Situation für alle Beteiligten. „Die Fenster und auch das Geschäft werden neu belebt und stehen nicht leer und wir haben eine unkomplizierte Möglichkeit, unsere Ware zu präsentieren und uns erst einmal auszuprobieren.“ Das sei auch der Grundgedanke eines Pop-up-Stores, so Diana Göckener weiter. „So kann man ungezwungen und unverbindlich testen, was man noch Schönes in die Innenstadt holen könnte. Und die Vorweihnachtszeit ist dafür natürlich ideal.“

Ihre Öffnungszeiten haben die beiden nun individuell gestaltet, von donnerstags bis samstags, so dass Verkauf, Produktion und Familie noch gut zu vereinbaren sind. Die Produkte, die sie anbieten, sollen bewusste Auszeiten und Ruhephasen schaffen: Windlichter, Körnerkissen, Kerzen und Dekoartikel mit den Schlagworten Entschleunigung, Achtsamkeit oder Dankbarkeit. „Zusätzlich bieten wir auch weihnachtliche Produkte an, wie unseren Adventskranz im Glas zum Beispiel.“ Die beiden freuen sich auf den Verkaufsstart. „Für die Inneneinrichtung haben wir ganz viel von Freunden und Bekannten zur Verfügung gestellt bekommen.“ Die ersten Interessierten seien auch schon stehen geblieben und hätten einen Blick in den Laden geworfen. „Das Schöne ist, dass wir die Fenster auch nach unserem letzten Verkaufstag am 19. Dezember weiterhin dekorieren und so auf unsere Geschenkemanufaktur aufmerksam machen dürfen“, freut sich Marina Wesseler. „Es ist eben eine verrückte Zeit und wir gehen deshalb verrückte Wege.“