Team der Schmiede bittet um ein „Lebenszeichen“

Coesfeld. Die Adventszeit steht in der Pfarrei St. Lamberti unter dem Thema „Lebenszeichen“. Mit einer interaktiven Aktion in den Fenstern der Schmiede an der Bernhard-von-Galen-Straße beteiligen sich die Pastoralreferentinnen und -referenten. Sie rufen dazu auf, ihnen ein Lebenszeichen zu geben. „Jeder kann uns etwas bringen, was wir in die wachsende Ausstellung aufnehmen“, so Christiane Mussinghoff in der Mitteilung der Bischöflichen Pressestelle. „Lebenszeichen sind in diesem Jahr, das von der Corona-Pandemie bestimmt ist, ganz wichtig“, ergänzt ihre Kollegin Ruth Fehlker. Mit der Ausstellung in den Fenstern möchte das Team der Schmiede den Menschen Kraft und Mut vermitteln. „Wir zeigen, was anderen in dieser Krise geholfen, ihnen Lichtblicke verschafft und ihnen gutgetan hat“, informiert Fehlker.

Von Allgemeine Zeitung