Not geht nicht in den Lock-Down

Coesfeld. Eigentlich liefe gerade unter dem Motto „Du für den Nächsten“ die Caritas-Adventssammlung in den katholischen Pfarrgemeinden. Rund 13 000 Euro kamen dabei im vergangenen Jahr zusammen. Geld, das demnächst fehlen könnte, um Not vor Ort zu lindern. „Wegen Corona können wir keine Straßensammlung durchführen“, bedauert Veronika Wessling, Teamsprecherin des Caritas-Netzwerkes von St. Lamberti. Sie und ihre Kollegen in den Nachbargemeinden Anna Katharina und St. Johannes (Lette) hoffen, dass die Spendenbereitschaft trotzdem nicht zurückgeht und die Menschen die zugedachten Gaben in diesem Jahr auf die Konten der örtlichen Caritas-Organisationen überweisen oder in den Pfarrbüros abgeben. Denn die Not gehe nicht in den Lockdown, heißt es unisono beim gestrigen AZ-Gespräch mit den ehrenamtlichen Mitgliedern der Caritas-Teams. Ganz im Gegenteil: „So manche schwierige Situation entsteht gerade aus der Corona-Lage heraus“, erläutert Anne Thier, Teamsprecherin der Gemeindecaritas von Anna Katharina. Da sei die junge Familie, die aufgrund von Kurzarbeit mit deutlich weniger Geld auskommen muss: „Die weiß nicht, von welchem Geld der Computer fürs Homeschooling bezahlt werden soll.“ Oder die allein stehende ältere Frau, die mit ihrer Grundsicherung sonst gerade so über die Runden kommt, wie Wessling erklärt. „Geht dann die Waschmaschine kaputt, geht es aber nicht mehr.“ Oder die Zirkusfamilie, die wegen Corona dieses Jahr nicht auftreten konnte. „Da braucht es mal eine Flasche Gas für den Wohnwagen“, weiß Diakon Klaus Abel (Anna Katharina). Auch die ihnen zustehende Hilfe der öffentlichen Hand oder von Krankenkassen bekämen Betroffene oft erst sehr verspätet: „Da sind dann Überbrückungen nötig.“

Von Detlef Scherle