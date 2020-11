Gutscheine mit Zuschuss bald ausverkauft

Coesfeld (ds). Wer noch einen Coesfeld-Gutschein mit 20-prozentigem Zuschuss der Stadt bekommen möchte, muss sich sputen. Vom Gesamtbudget in Höhe von 70 000 Euro für diese Aktion zur Stärkung des Einzelhandels und der Gastronomie sind nur noch etwas über 11 000 Euro übrig. 3312 Gutscheine mit Prozenten wurden verkauft, berichtete Stadtmarketing-Geschäftsführerin Stefanie Borgert gestern. 2035 davon wurden nach ihren Angaben online erworben, was rund um die Uhr möglich ist. 1277 wechselten am Verkaufsfenster des Stadtmarketing-Vereins am Rathaus (donnerstags von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr) in Papierform den Besitzer. Die Aktion ist bis Jahresende befristet. Sie könnte aber auch schon vorher enden, sollten keine bezuschussten Gutscheine mehr verfügbar sein. Das könnte bei dem derzeitigen Zuspruch online und offline schon relativ kurzfristig der Fall sein.| www.coesfeld- gutschein.de

Von Detlef Scherle