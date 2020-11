Am Kreuzweg fallen schon bald 176 Bäume

Coesfeld. Auf dem Stamm prangt eine dicke rote Drei. Matthias Schulte-Everding klopft auf die rissige Rinde des Baumriesen, der unweit der Großen Kapelle steht. Der Revierleiter des Regionalforstamtes Münsterland deutet auf kleine Löcher, die von Spechten stammen könnten: „Und wenn der Specht da dran ist, ist da auch ein Käfer drunter“, spricht er Schädlingsbefall an, der der Buche schon erheblich zugesetzt hat. Gerade die Buchen haben in den vergangenen Trocken-Sommern arg gelitten. Die Schäden sind aber auch bei anderen Baumarten, die dem Kreuzweg seine majestätische Kulisse verleihen, enorm. Beim Spaziergang zeigt Schulte-Everding immer wieder nach oben, wo viel Totholz zu erkennen ist. Manche Kronen sind Totalausfälle. Gemeinsam mit einem Kollegen hat er die Standsicherheit der Bäume auf den 4,5 Kilometern Kreuzweg zwischen Großer Kapelle und Westfleisch geprüft, der der katholischen Pfarrgemeinde St. Lamberti gehört. Das Urteil, das die Experten fällen, ist für Naturfreunde erschütternd: 176 Bäume (rot nummeriert) müssen gefällt werden – im Schnitt alle 25 Meter einer. An 81 weiteren (gelb markiert) sind umfangreiche Pflegemaßnahmen erforderlich, um sie zu erhalten.