Mit Geschenken Kinderaugen leuchten lassen

Die Coesfelderin Petra Schweinstig und die Blumenbinderei in Lette führen gemeinsam eine Sterneaktion durch, um Kindern aus finanziell benachteiligten Familien zu Weihnachten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Ungefähr 300 Kinder im Kreis Coesfeld befinden sich in einer solchen Lage, so die Organisatorinnen. Alle Menschen sind eingeladen, sich in der Blumenbinderei einen Stern vom Baum zu nehmen und den darauf stehenden Wunsch zu erfüllen. Die weihnachtlich verpackten Päckchen, auf denen gut sichtbar der Stern klebt, müssen bis 11. Dezember im Geschäft abgegeben werden. Das Bild zeigt (v.l.) Petra Schweinstig mit Denise Holiet und Karen Pohlmann von der Blumenbinderei.

Von Allgemeine Zeitung