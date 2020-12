Mit der Schildkröte den 250. Geburtstag feiern

Das Stück spiegelt und bricht humorvoll die Situation der Kinder im Lockdown, heißt es in der Ankündigung: Der 250. Geburtstag einer Schildkröte wird mit den Kindern interaktiv als Vorbereitung einer Überraschungsparty inszeniert, bei der am Ende die Kinder selbst die Lösung des Einsamkeitsproblems der Schildkröte sind. Anders als in gestreamten Theaterformaten oder Filmen ermöglicht die Videoplattform Zoom den Teilnehmern, einander zu sehen und zu hören.

