Weiter Blick in die Geschichte der Stadt

Coesfeld. Auch wenn die Türen mindestens bis zum Jahresende für Besucher verschlossen bleiben müssen – hinter den Mauern des Stadtmuseums „Das Tor“ ist von Stillstand und Ruhe keine Spur. Ein dritter Abschnitt der Dauerausstellung des Museums unter dem Dach des Walkenbrückentores behandelt die Themenbereiche um Fürstbischof Christoph Bernhard von Galen, die Stadtgeschichte ab 1197 bis zum 17. Jahrhundert, Umbrüche in der Frühen Neuzeit und auch den 30-jährigen Krieg. Bis zum Jahresende sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, wie Dr. Kristina Sievers-Fleer, Leiterin des Stadtmuseums, den Kulturausschuss in seiner Sitzung am Dienstagabend informierte.