Adventszeit ohne das Loburger Vielerlei

Coesfeld. Die Entscheidung sei ihr nicht leicht gefallen. „Aber das Loburger Vielerlei kann leider nicht stattfinden“, bedauert Sophia Prinzessin zu Salm-Salm. Eigentlich hätte es am dritten Advent, also am 13. Dezember, wieder unterschiedlichstes Kunsthandwerk und diverse Leckereien rund um die Loburg gegeben. „Bis zum Schluss hatten die Nachbarn so viele Ideen und Vorschläge, um die Veranstaltung an die geltenden Maßnahmen anzupassen. Das war wirklich beeindruckend. Wir haben alle daran geglaubt“, erzählt sie. „Vor diesem Hintergrund haben wir nicht schon früher das Vielerlei abgesagt. Denn gerade in diesen Zeiten muss man den Menschen ja auch mal etwas gönnen.“ Aber die Auflagen seien am Ende doch zu extrem gewesen, es ließe sich nicht mit Sicherheit sagen, wer mit wem wie lange in Kontakt gestanden hätte.

Von Jessica Demmer