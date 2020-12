Schichtbetrieb sorgt für lange Schlangen

Coesfeld. Wer in diesen Tagen die Postbank-Filiale am Marktplatz aufsucht, etwa um ein Paket zu versenden oder in Empfang zu nehmen, muss des Öfteren viel Geduld mitbringen. Lange Warteschlangen, die bis weit auf den Marktplatz reichen sind besonders in der Mittagszeit und am frühen Abend zu beobachten. Eine Kundin, die sich jetzt an unsere Zeitung wandte, bestätigte diese Beobachtungen und wies darauf hin, dass die Filiale in den vergangenen Tagen spontan und ohne jegliche Ankündigung geschlossen gewesen sei.

Von Leon Seyock