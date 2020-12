Umbenennung der Kreuzschule ist vom Tisch

Coesfeld. Es war bereits im Januar 2018, als Aktiv für Coesfeld den Antrag an Rat und Verwaltung stellte, die Kreuzschule in „Anne-Frank-Schule“ umzubenennen. Dem vorausgegangen war die Zusammenlegung der Anne-Frank-Schule – die im Schulzentrum untergebracht war – und der Kreuzschule zu einer Hauptschule in den Gebäuden dieser am Wietkamp. Die beantragte Umbenennung war nun erneut Thema in der vergangenen Sitzung des Schulausschusses. Die Mitglieder votierten allerdings einstimmig für die Ablehnung des Antrags.

Von Leon Seyock