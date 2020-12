Vier Coronafälle beim BHD in Lette

Lette (fs). Wegen vier Coronafällen am Wochenende ist die BHD-Seniorenwohnanlage bis auf Weiteres für Besucher geschlossen. Wie aus dem Aushang an der Tür hervorgeht, sind die vier positiven Fälle das Ergebnis der Schnelltestungen, die die Seniorenwohnanlage veranlasst hatte. „...zum Schutz unserer Bewohner haben wir nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt beschlossen, bis zur Klärung der Lage, die BHD-Seniorenwohnanlage bis auf Weiteres für Besucher zu schließen“, heißt es in dem Aushang. Die Verwaltung der BHD-Anlage war am Sonntag nicht mehr für ein Statement zu erreichen. Weitere Auskünfte zur Situation sind heute zu erwarten.

Von Florian Schütte