Taschendieben keine Chance bieten

Die Zahlen sind dabei eindeutig: Während vom 1. September bis 30. November 2019 noch neun Taschendiebstähle in Coesfeld angezeigt wurden, waren es in diesem Jahr im gleichen Zeitraum 38. „Verstärkt hat es dabei Frauen getroffen, wegen der Handtaschen, und dann auch diejenigen im Alter von rund 60 Jahren und aufwärts“, informiert Nadine Juds weiter. Aber auch jüngere Menschen seien bereits Opfer geworden. „Und bei diesen Zahlen reden wir nur von den Vorfällen, die auch zur Anzeige gebracht wurden. Die Dunkelziffer kennen wir gar nicht.“ Deshalb appelliert sie an all diejenigen, die bestohlen wurden, Anzeige zu erstatten – auch wenn man nichts gesehen hat. Ebenso ermutigt sie mögliche Zeugen, sich zu melden. „So können wir alle Beobachtungen zusammenbringen, eine Täterbeschreibung erstellen und die Täter dingfest machen.“ Und vor allem den Fokus ihrer Arbeit anders ausrichten – auf präventive Maßnahmen und Sensibilisierung im Bereich des Taschendiebstahls.

Dafür waren jetzt Martin Bruns von der kriminalpolizeilichen Prävention und Egon Paschert von Bezirksdienst der Polizei in Coesfeld in der Innenstadt unterwegs. „Wir wollen in der Stadt präsent und ansprechbar sein“, so Egon Paschert. „Wir haben ja gedacht, dass in dieser Coronazeit, in der die Menschen Abstand zueinander halten müssen, die Taschendiebstähle nachlassen, aber das Gegenteil ist der Fall.“ Dies sei auch deutlich geworden durch eine Information des Ordnungsamtes, dass Bürger sich vermehrt einen neuen Personalausweis im Bürgerbüro haben ausstellen lassen. „Wir arbeiten eng zusammen, das ist super.“ Nicht nur Passanten haben die beiden Polizisten angesprochen und sensibilisiert, sondern zum Beispiel auch Verkäufer in den Geschäften. „Uns ist wichtig, dass nicht jeder nur sich selbst schützt, sondern auch andere Menschen im Blick hat.“ Passantin Marion Link-Kathmann war dankbar für den Hinweis der Beamten. „In einem Urlaub in Prag habe ich mal einen versuchten Taschendiebstahl erlebt, geschädigt wurde ich zum Glück jedoch nicht“, berichtet sie. „Ich finde die Aktion gut, dass die Polizei auf uns Bürger zugeht und uns hilft.“