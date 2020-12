Besondere Ehrung für besondere Menschen

Coesfeld. Wer jemanden aus seinem Verein oder der Nachbarschaft, einen Kollegen oder Mitstreiter kennt, der sich schon lange freiwillig und ehrenamtlich in Coesfeld oder Lette engagiert, der kann denjenigen ab sofort bei der Stadt für den Ehrenamtspreis 2021 vorschlagen. „Wir haben in Coesfeld so viele Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Menschen, auf die unsere Gemeinschaft bauen kann, das hat sich auch und gerade wieder in der Corona-Pandemie gezeigt“, so Bürgermeisterin Eliza Diekmann in der Pressemitteilung der Stadt.

Von Allgemeine Zeitung