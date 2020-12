Stadtgeschichte zum Anfassen

Museumsleiterin Dr. Kristina Sievers-Fleer sagt dazu in einer Pressemitteilung: „Wir wollten gerade auch für Kinder erlebbar machen, welche Bedeutung Coesfeld als Markt- und Handelsplatz hatte.“ Entstanden ist dazu in der Werkstatt von Tischlermeister Wolfgang Heimann am Mühlenplatz ein Schränkchen mit drei Schubladen, das von dem Mini-Walkenbrückentor gekrönt wird. „Wir sind total begeistert, mit welchen Details unser Nachbar Wolfgang Heimann die Spielidee umgesetzt hat und der „Weg zum Markt“ für unsere Gäste spielerisch entdeckt werden kann.“ Über den aktuellen Stand der Umbauarbeiten im neuen Ausstellungsabschnitt informierte Dr. Sievers-Fleer in der letzten Woche auch im Kulturausschuss. Wann die neuen Räume und damit auch das Mini-Walkenbrückentor mit der Spielstation für Museumsbesucher eröffnet werden können, steht noch nicht fest, denn vorerst bleibt auch das Stadtmuseum „Das Tor“ geschlossen.