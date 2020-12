Maskenpflicht in der Fußgängerzone

Coesfeld. Ab sofort gilt von montags bis samstags von 8 bis 19 Uhr in der Coesfelder Fußgängerzone eine Maskenpflicht. Die Stadt kommt damit nach eigenen Angaben der in der Coronaschutzverordnung formulierten Regel nach, dass im unmittelbaren Umfeld von Einzelhandelsgeschäften auf dem Grundstück des Geschäfts, auf den zu dem Geschäft gehörenden Parkplatzflächen und auf den Zuwegungen zu dem Geschäft eine Alltagsmaske getragen werden soll. In Dülmen und Lüdinghausen wird genauso verfahren. Bürgermeisterin Eliza Diekmann betont: „Die Kommunen sind von der Landesregierung dazu angehalten worden, die Regeln der Coronaschutzverordnung restriktiv auszulegen und dem kommen wir damit nach.“