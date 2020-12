Eine ordentliche Portion Heimatliebe

„Alles fing damit an, dass ich als Gast in einem Podcast eingeladen war und gefragt wurde, was mich inspiriert. Ich antwortete: Menschen und Geschichten. Dieser Satz hat mich lange beschäftigt. Und ich habe mich gefragt, warum mache ich nicht selbst einen Podcast, in dem es genau darum geht, um Menschen und Geschichten?“, so die 32-Jährige, für die der Schritt zu den Coesfeldern und den Coesfelder Geschichten naheliegend war, ist sie doch in Coesfeld aufgewachsen, hat hier Verwandte und Freunde und zieht in einigen Wochen mit ihrer eigenen kleinen Familie von Essen zurück in ihre Heimatstadt. „Coesfeld ist eine tolle Stadt. Hier gibt es so viele Menschen, die Ideen haben und Bock haben, etwas zu machen“, sagt Schierz.

Einer solcher Mensch ist zweifelsohne Michael Banneyer, den Anna Schierz rasch für ihren Podcast gewinnen konnte, denn er teilt ihre (Heimat-)Liebe zur Ochsenstadt. „An Coesfeld schätze ich die kurzen Wege. Die Stadt hat eine Größe, die man durchschauen und in der man etwas bewegen kann. Man kennt eine ganze Menge Leute und kann sie ansprechen“, sagt Banneyer, der mit seinen 60 Lenzen deutlich längere Coesfeld-Erfahrung einbringen kann als Anna Schierz. Es ist nicht nur dieser Altersunterschied, der den Podcast besonders macht, charmant ist auch, dass die „Heimatliebe“ nicht perfekt ist und auch nicht perfekt sein will. Die Plauderei, die größtenteils an Banneyers Küchentisch aufgezeichnet wird, ist genau das, eine Plauderei am Küchentisch, nicht geschliffen, aber authentisch. Für den technischen Schliff sorgt Annas Mann Brian Schierz, was ihm den Titel des technischen Direktors eingebracht hat.

Alle 14 Tage soll eine neue, etwa 20-minütige Folge des Podcasts erscheinen, immer zu einem historischen Schwerpunktthema. In der zweiten Folge geht es beispielsweise um den Marktplatz in Coesfeld als Ort des Handels und des gesellschaftlichen Lebens. „Dazu habe ich im Stadtarchiv recherchiert“, erzählt Anna Schierz, die ihre Ergebnisse mit einer Kindheitserinnerung an die U-Bahn garniert, die hörbar unter dem Marktplatz fährt.

Die erste Resonanz auf den Podcast? „Positiv. Viele haben zurückgemeldet, etwas Neues über ihre Heimatstadt erfahren zu haben, bei anderen sind Erinnerungen geweckt worden“, sagt Anna Schierz. Und Michael Banneyer ergänzt: „Das Schöne an unserem Podcast ist, dass er Menschen und Generationen miteinander verbindet. Man kommt ins Gespräch.“ 550 Hörer hatte die erste Folge. „Das sind in Relation zur Einwohnerzahl Coesfelds dramatisch wenig“, so Schierz. Andererseits müsse sich auch erst herumsprechen, dass es den Podcast gibt. In der Stadt der kurzen Wege dürfte das nicht allzu lange dauern.

Die nächste Folge erscheint am 18. Dezember. Das Thema wird nicht verraten. Zu finden ist die „Heimatliebe“ über Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify oder Breaker. Ideen für weitere Folgen haben die Autoren reichlich, sie freuen sich aber immer über Anregungen per E-Mail an heimatliebemitherrencreme@ gmx.de.