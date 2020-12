Prüfauftrag ans Abwasserwerk

Coesfeld. Nicht alle wollen selbst bauen oder verkaufen. Aber eine große Mehrheit der Anlieger im Bereich Waterfohr/Prüllageweg/Grüner Weg ist dafür, dass zumindest denen, die wollen, eine so genannte Hinterlandbebauung ermöglicht wird. Das ergab eine Befragung durch die Stadtverwaltung, die dort Coesfelds erstes Modellprojekt für Nachverdichtung ins Leben rufen will. „Das ist ein tolles Zeichen von Solidarität in einer Nachbarschaft“, freute sich Thomas Bücking (CDU), Vorsitzender des Planungs-Ausschusses über das positive Votum. Ob tatsächlich in den Gärten Neubauten entstehen können, ist allerdings noch unklar. Einige Anlieger haben Sorgen und dem Ganzen nur unter Vorbehalt zugestimmt: In dem Bereich hat es bei Starkregen nämlich schon oft vollgelaufene Keller gegeben, weil die Kanalisation die Wassermassen nicht aufnehmen konnte. Würde sich dieses Problem durch etwa 20 Häuser mehr nicht verschärfen? Diese Frage konnte die Verwaltung bei einer Bürgeranhörung und auch im Planungsausschuss noch nicht beantworten. „Wir werden zur Abwasserproblematik eine sehr umfangreiche Untersuchung anstoßen“, kündigte Stadtbaurat Thomas Backes an.

Von Detlef Scherle