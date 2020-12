Mutig in die doppelte Herausforderung

Corona-Folgen und bevorstehender Leitungswechsel in der Sirksfelder Schule

Coesfeld. Das Ende einer Ära, verbunden mit dem Wechsel in einen neuen, möglichst weiterhin erfolgreichen Abschnitt, fällt in keine leichte Zeit. „Der Übergang hätte sicherlich einfacher sein können“, gibt Johannes Warmbold zu. Dennoch sind sie sich sicher, auch diese Herausforderung stemmen zu können. Die Sirksfelder Schule muss mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie zurechtkommen – und nach dem anstehenden Abschied von Maria Bücking zugleich im nächsten Juni unter einer neuen Leitung in die Zukunft gehen.