Jetzt über 50 Erkrankte in Coesfeld

Coesfeld (ds). Die Corona-Fallzahlen steigen auch in der Stadt Coesfeld exponentiell an: Erstmals wurde heute die Marke von 50 aktiven Erkrankungsfällen überschritten. 53 Personen kurieren derzeit eine Covid-19-Infektion aus, die meisten zu Hause, zunehmend mehr aber auch im Krankenhaus. Vor dem Wochenende waren es noch 42 Fälle. Insgesamt wurden am Montag 15 Neuinfektionen vom Gesundheitsamt des Kreises registriert, weil auch vier Menschen gesundeten, fiel die Gesamtbilanz nicht ganz so negativ aus. Seit Pandemiebeginn infizierten sich 437 Coesfelder. 372 davon wurden wieder gesund. Zwölf verstarben – bisher noch niemand in der zweiten Erkrankungswelle. | Kreis Coesfeld

Von Detlef Scherle