Ein Stimmungsaufheller in dunkler Zeit

Das kann Florian Deiters, Inhaber der Gärtnerei Borgert, bestätigen. „Sie sind vergleichbar mit denen aus 2019. Gerade die großen Bäume zwischen zwei Metern und 2,50 Meter laufen gut. Da die Menschen nicht im Urlaub sind, machen sie es sich eben Zuhause schön.“ Auch bei ihm seien die Kunden wesentlich früher gekommen. „Ich weiß noch nicht, wie sich das weiter entwickelt. Bis jetzt sind es mehr Kunden gewesen, aber ob diese nur früher gekommen sind oder ob sich die Zahl insgesamt erhöht, kann ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht abschätzen.“ Der Verkauf laufe super, auch das Wetter spiele mit. „Es regnet viel und es ist kalt. Das ist gut für die Bäume.“ Wer diese schon früh gekauft hat, aber noch nicht direkt aufstellen möchte, für den hat Florian Deiters noch einen Tipp: „Man sollte die Bäume so lange wie möglich im Netz lassen und ins Wasser stellen. Wenn sie ausgebreitet sind, ist die Verdunstungsfläche größer, der Baum wird schneller trocken.“ Zudem helfe es, wenn etwas Zucker in das Wasser gegeben werde, der liefere Nährstoffe.

Eine Alternative zum klassischen Shopping könne der Weihnachtsbaumkauf bislang auch für den einen oder anderen Kunden gewesen sein, erklärt Norbert Jentsch von der Baumschule Gottschling die ungewöhnlich frühe Nachfrage. Aber er kann, genau wie die anderen Anbieter, beruhigen: „Es sind noch genügend Bäume vorhanden. Wir haben bei uns sowohl eigene Kulturen als auch zugekaufte Bäume, deshalb können wir auch kurzfristig noch welche anbieten.“ Die Bäume seien in der zweiten Sommerhälfte gut gewachsen. „Die Nordmanntanne ist tiefer verwurzelt, die hat ihr Wasser gut bekommen. Die Blautanne hatte es schon etwas schwerer.“ So oder so, die Größe spiele in diesem Jahr kaum eine Rolle. „Sogar die großen Bäume zwischen 3,50 Meter und sechs Metern sind gefragt. Diese werden dann zum Beispiel in der Außendeko als Zeichen des Lichts gesetzt“, so Norbert Jentsch weiter. „Ich denke, viele haben sich schon so früh einen Baum geholt, um einen Stimmungsaufheller in dieser dunklen Zeit zu haben.“