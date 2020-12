Zahlreiche Kinderaugen zum Strahlen gebracht

Coesfeld (ds). Trotz des Lockdowns herrscht bei der Coesfelder Tafel in dieser Woche noch große Geschäftigkeit. Die letzten Ausgaben in diesem Jahr finden statt – alles coronakonform. „Es gibt reichlich Ware“, freut sich die Vorsitzende Hildegard Sonnenschein über Spenden, die nun verteilt werden können. Draußen und mit Abstand. Gestern hatten die Kinder der Tafelkunden ihre vorgezogene Bescherung. Von zahlreichen Spendern liebevoll gepackte Überraschungspäckchen brachten die Augen zum Strahlen. Heute und am Donnerstag erfolgt dann die Ausgabe von rund 250 Lebensmittel-Paketen an die Erwachsenen. „Da wir als Grundversorger systemrelevant sind, dürfen wir auch am Donnerstag noch öffnen“, erklärt Sonnenschein. Danach geht die Tafel aber in die Winterpause – bis zum 10. Januar. Wie es 2021 weiterläuft, weiß das Team noch nicht. Viele Helfer sind schon älter und gehören zur Gruppe der durch Corona besonders Gefährdeten. „Vielleicht müssen wir dann wieder Plan B umsetzen“, so Sonnenschein. Plan B, das heißt, dass freiwillige Helfer aus anderen Organisationen, Vereinen und Schulen die ehrenamtlichen Mitarbeiter bei der Ausgabe der Lebensmittel unterstützen. Gestern waren bereits vier Schüler der Theodor-Heuss-Realschule vor Ort in der Franz-Darpe-Straße, um die Päckchen an die Kinder auszugeben. Sonnenschein freute sich über die Hilfe – und auch über die zahlreichen Spenden. „Sehr viele Privatleute haben sich beteiligt“, so Sonnenschein – aber auch Unternehmen, Vereine, Kindergärten und Schulen. „Allen gilt unser herzlicher Dank!“ hebt sie hervor.

Von Detlef Scherle