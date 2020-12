Menschen durch Krippenbau verbinden

An der Flüchtlingsunterkunft in Harle wird fleißig gewerkelt

Coesfeld. Als vor rund einem Monat eine Familie spät abends und bei strömendem Regen mit einem kleinen Kind in der Flüchtlingsunterkunft ankam, fühlte sich Norbert Lütkenhaus doch stark an Weihnachten erinnert. „Ich wurde noch am selben Abend angerufen, um zu helfen.“ Was zunächst nur ein Gedanke war, hat sich jetzt in einem kleinen Projekt niedergeschlagen, das Norbert Lütkenhaus stellvertretend für die Flüchtlingsinitiative zusammen mit dem DRK und den Flüchtlingsfamilien aus der Unterkunft in Harle im Außenbereich des ehemaligen China-Restaurants umsetzt: eine kleine Krippe.