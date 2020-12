Coesfeld (ds). Corona nimmt in der Stadt Coesfeld derzeit richtig Fahrt auf: 16 per Test bestätigte Neuinfektionen wurden am Dienstag gemeldet. Die Zahl der akuten Erkrankungsfälle stieg von 53 auf 63. Gleichzeitig wurden sechs Personen wieder gesund. Seit Pandemiebeginn haben sich 453 Menschen in der Stadt mit dem Virus angesteckt. 378 sind zwischenzeitlich wieder gesund geworden, zwölf verstarben.

Von Detlef Scherle