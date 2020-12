Hier ein Überblick:

0 Stadtrat (Sitzung geplant für diesen Donnerstag): „Bei allen Sitzungen sollen nur die unbedingt nötigen Punkte beraten werden, wie etwa Beschlüsse über den Haushalt 2021, und auch die nur in aller Kürze und mit dem nötigen Abstand“, informiert Diekmann. Die Ratsmitglieder werden gebeten, die Befugnisse des Rates über ein Pairingverfahren an einen kleineren Teilnehmerkreis zu delegieren. So könnte die Ratssitzung durch eine Sitzung des kleineren Gremiums ersetzt werden. Wer an der Sitzung teilnimmt, erhält vorab eine FFP2-Maske als zusätzliche Schutzmaßnahme.

0 Stadtverwaltung: Die Fachbereiche reduzieren Außentermine und persönliche Gespräche weiter auf das unbedingt Notwendige. Das Bürgerbüro im Rathaus wird ab heute für den Publikumsbetrieb geschlossen. Es bleibt bis Mittwoch (23.12.) aber telefonisch und per E-Mail erreichbar zu den gewohnten Öffnungszeiten, Tel. 02541 / 939-1000 oder buergerbuero@coesfeld.de. In der Woche nach Weihnachten, also ab Montag (28.12.), bleiben das Rathaus und die Nebenstellen komplett geschlossen. Sie werden voraussichtlich erst am Montag (4. 1.) wieder telefonisch erreichbar sein. Für Notfälle weisen Anrufbeantworter auf Kontaktmöglichkeiten und Bereitschaftsdienste hin.

0 Jugendhaus Stellwerk: Ab sofort finden keine Veranstaltungen und keine offenen Treffs mehr statt. Davon betroffen ist auch die „kleine Weihnachtsfeierei“, die für Donnerstag (17.12.) geplant war. Kreative Weihnachts-Ideen für Zuhause gibt es weiterhin online unter www.junges-coesfeld.de

0 Stadtbücherei: Die Einrichtung schließt bis voraussichtlich Dienstag (12. 1.). Lesern bleiben als gute Alternativen „Bücher to Go“ (bis zum 23.12.) und die digitale Onleihe, Infos dazu gibt es unter www.stadtbuecherei.coesfeld.de. Ausgeliehene Medien können neben dem Eingang in der Rückgabe-Box abgegeben werden. Wer möchte, kann die Bücher, CDs oder Filme auch noch behalten: Die Ausleihfristen gelten automatisch bis zum 11. Januar.

0 Volkshochschule: Die Geschäftsstelle im WBK bleibt bis Freitag (18.12.) und dann wieder ab Montag (4. 1.) vormittags telefonisch unter 02541 / 94810 und per E-Mail unter vhs@coesfeld.de erreichbar

0 Stadtmuseum: „Das Tor“ bleibt weiterhin geschlossen.

0 Stadtarchiv: Die Mitarbeiter sind noch bis zu den Feiertagen vormittags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr telefonisch erreichbar unter 02541 / 939-3010.

0 Musikschule: Der Unterricht findet in Absprache mit den Schülern nur noch in Distanz statt. Das Sekretariat ist noch bis Dienstag (22.12.) telefonisch erreichbar von 9 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 17 Uhr, anschließend bleibt es bis Dienstag (5. 1.) geschlossen.

7 Aktuelle Informationen zum Corona-Virus finden sich auf der Website der Stadt Coesfeld. Das Ordnungsamt hat unter 02541 / 939-2000 eine Corona-Hotline eingerichtet. Erreichbarkeit: montags bis donnerstags von 8 bis 12.30 Uhr und 14 bis 16 Uhr, freitags von 8 bis 12.30 Uhr.

| www.coesfeld.de