Kleine Tüten, große Weihnachtsfreude

Damit reiht sich dieses Angebot in das generelle Motto der St.-Lamberti-Gemeinde in diesem Jahr ein, denn es heißt: „Weihnachten unter einem anderen Stern...“. Rund 500 Tüten könnten die Verantwortlichen packen, „aber wir beginnen jetzt erst einmal mit 20 Tüten pro Zielgruppe und warten die Nachfrage ab“, erklärt Christiane Mussinghoff weiter. „Es gibt sie für Familien mit kleinen Kindern oder Familien mit Kindern ab Vorschulalter, für Paare und Alleinstehende.“

Wer sich eine Tüte bestellt, der kann mit allerhand Abwechslung rechnen, ergänzt Pastoralreferentin Ruth Fehlker. „Neben den Sternen befinden sich auch Anregungen für den Heiligen Abend zu Hause darin. Zum Beispiel Gebete an der Krippe, Weihnachtsgeschichten zum Spielen oder auch andere kleine Überraschungen“, fasst sie zusammen, ohne zu viel verraten zu wollen.

Für Paare gibt es unter anderem Gesprächsanregungen, die es vielleicht sonst nicht gegeben hätte. Die Frage nach dem schönsten Weihnachtsfest zum Beispiel. „Es befinden sich also ganz viele Puzzleteile in den Tüten, die man benutzen kann“, so Ruth Fehlker. Für die Paare und Alleinstehenden sei auch für jede Altersgruppe etwas dabei. Und allen Tüten ist eines gemeinsam: ihr weihnachtlicher Duft. „Mein Vater hat für alle Tüten Sternanis gespendet“, freut sich Christiane Mussinghoff. Dementsprechend gibt es auch noch ein passendes Rezept dazu.

Schon Ende September habe sich die Gemeinde Gedanken gemacht, wie man alternativ Weihnachten in der Pandemie feiern kann. „Die Ideen sind dann langsam gewachsen“, so die Pastoralreferentin. Sie habe sich die Ideen für die Familien überlegt, Ruth Fehlker für die Alleinstehenden und Pastoralreferent Daniel Gewand für die Paare.

Die Tüten müssen per E-Mail vorbestellt werden unter fehlker-r@bistum-muenster.de oder mussinghoff-c@bistum-muenster.de oder telefonisch bei Ruth Fehlker unter Tel. 02541 / 74080925. Ab dem kommenden Montag (21. 12.) stehen die Tüten zur Abholung in der St.-Lamberti-Kirche bereit. Damit jeder seine Tüte findet, ist es wichtig, einen Namen bei der Bestellung anzugeben. Der kann ruhig ausgedacht sein. Wichtig ist nur, dass jede Tüte den richtigen Weg findet. „Natürlich dürfen auch Tüten zum Verschenken bestellt werden“, so Christiane Mussinghoff.

Ebenfalls ab 21. Dezember stehen die Texte aus den Tüten zum Download auf der Homepage bereit. | www.lamberti-coe.de