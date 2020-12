Fotoshooting ersteigern – Familien in Not helfen

Coesfeld. Eigentlich sollte am Montag bei Foto Heuermann in der Süringstraße die Übergabe des Gewinner-Gutscheins des AZ-Wettbewerbs „Das schönste Maskengesicht“ erfolgen. Als erster Sieger konnte sich Dieter Sowinski, der mit seiner täuschend echten „Zigarrenmaske“ Furore machte, über ein Familien-Foto-Shooting „at home“ im Wert von 200 Euro freuen. Der „Zigarrenmann“ entschloss sich aber, den Gutschein nicht einzulösen, sondern „die Freude weiterzugeben“, wie er es ausdrückte. „Uns geht es gut. Ich würde das gerne spenden – an eine Familie, die es schwer hat.“ Er regte eine Versteigerung des Foto-Shootings zugunsten einer Familie in Not aus der Region an. Fotostudio-Chef Hartwig Heuermann war sofort angetan von der Idee und schloss sich spontan an. Er stellt ein weiteres Foto-Shooting – ebenfalls im Wert von 200 Euro – zur Verfügung, das auch versteigert werden soll. So können mit dem Gesamt-Erlös sogar zwei Familien, die es derzeit nicht leicht haben, unterstützt werden.

Von Detlef Scherle