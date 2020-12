Baum soll für Zelt weichen

Coesfeld (ds). Die Gaststätte Mersmann in der Letter Straße benötigt für die Zeit nach dem Lockdown aufgrund der auch dann noch zu erwartenden Corona-Beschränkungen mehr Sitzplätze im Freien. Der Inhaber hat daher bei der Stadt die Entfernung der Esche, die vor dem Lokal steht, beantragt. An Stelle des Baums soll ein Zelt für die Gäste aufgestellt werden. Dieses weiter weg zu platzieren, würde keinen Sinn ergeben, weil dann kein Bezug mehr zum Lokal hergestellt wäre. „Auch in den nächsten Sommermonaten wäre die dazugewonnene Fläche von Vorteil, da noch nicht abzusehen ist, wann die Situation sich beruhigt“, heißt es in dem Antrag. Der Haupt- und Finanzausschuss hat ihn jetzt erstmal an den neuen Umweltausschuss verwiesen. Wann der erstmals tagt, ist allerdings noch unklar.

Von Detlef Scherle