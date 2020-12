Zigarettenautomaten gesprengt: Bargeld und Inhalt gestohlen

Auch an der Walkenbrückenstraße wurde versucht, einen Zigarettenautomaten aufzusprengen. Gegen 23 Uhr hörten Zeugen am Dienstagabend (15. 12.) einen lauten Knall. Jedoch gelang es den Tätern laut Polizei aufgrund der Sicherung nicht, den Automaten zu öffnen. Täterhinweise liegen nicht vor. Ebenfalls erfolglos waren Unbekannte Am Steckinghof. Zwischen 17 Uhr am Montag und 8 Uhr am Dienstag versuchten sie, einen Zigarettenautomaten aufzuhebeln.

In allen Fällen bittet die Polizei in Coesfeld unter Tel. 02541/140 um Hinweise.