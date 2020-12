Zwischen Disko und Besinnlichkeit

Das mit dem Diskofeeling klappt schon mal – und ist Teil der besonderen Beleuchtung, die sich das Team des Stadtmarketing Vereins zusammen mit Jochen Schlattmann von Stagelight in der Vorweihnachtszeit für die Innenstadt überlegt hat. „Uns war es wichtig, sie gerade in diesem Coronajahr noch attraktiver zu machen und durch zusätzliche Lichtakzente noch mehr Stimmung zu erzeugen“, so der Sprecher des Arbeitskreises Kultur und Freizeit.

Und dafür haben sich die Verantwortlichen einiges einfallen lassen. Wie eben am Natz-Thier-Haus. „Das ist eine tolle Location, die leider schon seit 2,5 Jahren leer steht. Es soll jetzt einfach wieder ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich ziehen.“ Und das tut es, denn nicht nur die Innenräume sind besonders beleuchtet, auch die Giebelspitze ist extra in Szene gesetzt. Der riesige Baum vor dem Eingang erstrahlt in dieser tristen Jahreszeit wieder in einem satten Grün. „Es ist nicht einfach nur damit getan, einen grünen Strahler in den Baum zu hängen, sondern man muss auch schauen, wie man an den benötigten Strom kommt und wie die Kabel laufen können, damit niemand darüber stolpert oder sie zerstören kann“, so Michael Banneyer. Gleich an mehreren Stellen in der City haben Bäume in besonderen Blickachsen wieder Farbe bekommen.

Biegt man von der Pfauengasse am Natz-Thier-Haus auf die Letter Straße ein, fällt der Blick auf das violett beleuchtete Eckhaus, in dem sich auch Foto Wolbring befindet. Ein Dutzend Strahler sorgen hier für einen Hingucker. „Wir sind ein bewährtes Team vom Lichtersamstag und sind vor der Adventszeit durch die Stadt gegangen, haben jede Straße genau in den Blick genommen und uns überlegt, wo die Akzente am meisten Sinn machen.“

So auch zum Beispiel an der Bernhard-von-Galen-Straße. „Meine Idee war es, die 28 Laternen mit roten Müllsäcken zu überziehen, das gibt gleich ein ganz anderes Lichtempfinden und eine andere Wahrnehmung. Ich finde, dieses Areal hat nach dem Umbau eine ganz andere Wertigkeit bekommen. Es ruft geradezu nach guten Veranstaltungen“, blickt Michael Banneyer optimistisch in die Zukunft. „Und so lange ist das eben eine Möglichkeit, diese Straße anders zu erleben. Aber die Ideen hier sind sicherlich noch ausbaufähig im nächsten Jahr. Zum Beispiel wären zusätzliche Lichterketten noch eine Option.“

Weiter geht es zum Wiemannweg, wo sich der Arbeitskreissprecher direkt weit über die Brüstung lehnt. „Wir haben hier nicht nur die Spur mit den roten Müllsäcken über den Laternen fortgeführt, sondern auch rote Strahler in die Berkel gesetzt. Zudem gab es Begehungen und Tests, ob die Laternen noch genug Licht geben.“ Das tun sie und sorgen nun für eine besinnliche Atmosphäre. „Die Idee war, besonders die Berkeltrittsteine in Szene zu setzen.“

Die Rückmeldungen zur Lichteraktion, die sich noch an anderen Stellen durch die City zieht, seien positiv gewesen, so Michael Banneyer. „Das freut uns sehr, das Projekt hat auf jeden Fall noch viel Dynamik.“ Wer schauen möchte, wie der unterirdische Lauf der Berkel betont wurde, der sollte einen Blick in die Berkelgasse werfen – bevor alle Lichtakzente direkt nach Weihnachten wieder abgebaut werden.