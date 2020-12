Eigene Ausgabe-Stelle eingerichtet

Damit könne die Corona-Schutzverordnung eingehalten werden. Außerdem könnten dadurch längere Wartezeiten für die übrigen Kunden der Apotheke vermieden werden, die zum Beispiel ein Rezept einlösen wollen.

Die Anzahl der Masken, die eine Apotheke auf Vorrat habe, richte sich danach aus, wie viele Packungen verschreibungspflichtiger Arzneimittel im dritten Quartal 2020 über die Ladentheke gegangen seien. Er habe aktuell 5000 Masken zum Schutz vor dem Corona-Virus vorrätig. Es sei aus seiner Sicht sinnvoll, dass zunächst Stammkunden berücksichtigt würden.

Dennoch würde natürlich niemand abgewiesen, der per Ausweis nachweisen könne, dass er mindestens 60 Jahre alt ist. Die Laurentius-Apotheke habe sich dazu entschlossen, diejenigen, die die drei Masken abholen möchten, ein Formular ausfüllen zu lassen, mit dem sie bestätigen, dass sie das erforderliche Alter erreicht haben oder zur Gruppe der besonders gefährdeten Personen gehören. Außerdem soll man versichern, dass man noch nirgends FFP2-Masken kostenlos erhalten habe. Dr. Barrmeyer appelliert im Übrigen an das soziale Gewissen jedes Einzelnen.

Wer Masken in der Stamm-Apotheke abholen wolle, habe den Vorteil, dass es in der Kundendatenbank Hinweise geben könnte, die darauf schließen lassen, dass man unabhängig vom Alter zu einer Risikogruppe gehören könne, sagt Dr. Barrmeyer. Bei chronischen Lungenerkrankungen, Herz- oder Niereninsuffizienz, Diabetes Typ II, akuten Krebserkrankungen, Organtransplantationen oder Risikoschwangerschaften habe man Anspruch auf drei kostenlose FFP2-Masken. Letztlich liege die Entscheidung darüber aber im Ermessensspielraum des Apothekers. Bis voraussichtlich zum 6. Januar werden die kostenlosen Masken in den Apotheken ausgegeben. Danach gebe es sechs weitere Masken von den Krankenkassen mit einer Eigenbeteiligung des Versicherten von zwei Euro.

Dr. Stephan Barrmeyer hält es für möglich, dass auch Masken im Umlauf sein könnten, die fälschlicherweise als FFP2-Exemplar ausgegeben würden. Das sei aber keine „böse Absicht“ des Apothekers. Selbst die Bundesregierung sei auf unseriöse Quellen von Masken hereingefallen.

Manchmal sei der Zertifizierungs-Stempel auch nicht auf der Maske selbst, sondern auf der Umverpackung aufgedruckt. Es empfehle sich daher eine Nachfrage beim Apotheker, falls die Zertifizierung nicht erkennbar sei.

Die FFP2-Maske sei im Vergleich zu anderen (Alltags-)Masken ein „guter Kompromiss“. Sie schließe dichter ab, habe ein feineres Vlies und schütze das Gegenüber besser.