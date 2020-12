Polizei leitet Verkehr einspurig an Unfallstelle vorbei

Ein Unfall mit zwei verletzten Personen ereignete sich heutigen Donnerstagmorgen (17. Dezember) um 7.50 Uhr auf der B 474 kurz hinter der Ortseinfahrt Lette in Richtung Dülmen. Ein 22-jähriger Mann aus Metelen befuhr mit seinem Auto die Straße Am Isinghove und beabsichtigte, die Bundesstraße in Richtung K 48 zu überqueren.