Kleiderpuppen sprechen Adventstexte

Die Installation „Give away für die Seele“ ist eine Teamarbeit. Schulseelsorgerin Klaudia Dederichs und Schulsozialarbeiterin Anja Möllers haben die „Botschaften im Advent“ konzipiert und gemeinsam mit dem Religionskurs der Mittelstufenschüler der Heilerziehungspflege realisiert. Sie haben den Puppen ihre Stimme gegeben. Und darauf sind sie stolz, teilt das Bistum im Pressetext mit. „Auch wenn wir nur an zwei Tagen wöchentlich in der Schule sind, ist es toll, etwas für alle zu machen. Das trägt zum Gemeinschaftsgefühl bei“, freut sich eine Studentin. Und eine andere fügt hinzu: „Es ist ein schönes Gefühl, anderen etwas mitgeben zu können.“

Diese Idee stand auch Pate, als Dederichs verschiedene kurze Impulse und Texte vom Aufbrechen und Ankommen für den Advent ausgesucht hat. „Es sind aufmunternde Botschaften. Das finde ich gerade in der Coronazeit und der dunklen Jahreszeit wichtig. Die Studierenden können sie mitnehmen, verinnerlichen und weitergeben“, berichtet die Schulseelsorgerin von ihrer Intention. Es sei gut, dass die Kleiderpuppen keinen Kopf hätten, denn so könne sich jeder in die Botschaft hineinversetzen.

Am Anfang der Installation standen 14 Schaufensterpuppen, die Dederichs aus einer Geschäftsauflösung für die Schule erworben hat. „Dann kamen wir auf die Idee, ihnen Stimmen zu geben. Im Internet sind wir auf die Buzzer gestoßen, die besprochen werden können“, lässt Möllers die Entstehung Revue passieren. Während Dederichs geeignete Texte aussuchte, kleidete Möllers die Puppen ein. „Gern hätten wir die Puppen mit den Impulsen an verschiedenen Orten in Coesfeld aufgestellt. Aber das ging wegen der Corona-Vorschriften nicht“, bedauert Dederichs.

Und während sich die Studierenden in den Pausen auf die Suche nach ihrem Spruch durch die Adventszeit machen, dabei einen Buzzer nach dem anderen drücken und eine Fülle von Botschaften durch das Treppenhaus hallt, bereiten Möllers und Dederichs die nächste Aktion vor. „Wegen der Corona-Pandemie können wir keine Weihnachtsgottesdienste feiern. Deshalb drehen wir einen Film, in dem wir die Weihnachtsgeschichte als Liebesgeschichte erzählen“, berichtet Möllers. Doch mehr wollen die beiden Frauen noch nicht verraten.