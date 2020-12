Gesucht: das schönste Weihnachtshaus

Coesfeld. Wer in diesen Tagen durch die Wohngebiete geht, sieht es überall leuchten, blinken und glitzern – teils romantisch und eher zurückhaltend in Weißtönen, teils auch bunt-schillernd im schrill-amerikanischen X-mas-Stil. „Die Menschen haben im Corona-Jahr offensichtlich besonders viel Herzblut darin gesteckt, ihre Häuser zu schmücken“, hat Detlef Scherle, stellvertretender Redaktionsleiter der AZ, beobachtet. Viel mehr Lichterketten wurden angebracht als in den Vorjahren. Teilweise gibt es sogar aufwändige Video-Projektionen von Sternen und Weihnachtsmännern. Die AZ-Redaktion haben die vielen kreativen Ideen, Weihnachten am eigenen Heim in Szene zu setzen, inspiriert zu einem Wettbewerb: Wir suchen das schönste Weihnachtshaus in unserem Verbreitungsgebiet. Scherle: „Und alle können mitmachen – unabhängig davon, ob sie ein ganzes Haus oder auch nur den Eingang oder Balkon dekoriert haben.“ Attraktive Preise winken: Der Erstplatzierte im Wettbewerb kann sich über einen Coesfeld-Gutschein über 100 Euro freuen, den die VR-Bank Westmünsterland gestiftet hat. Die Nummer zwei erhält einen 50-Euro-Gutschein vom Hagebaumarkt Frieling in Coesfeld und der Dritte kann sich im AZ-Lesershop Bücher oder andere Artikel im Wert von 25 Euro aussuchen. Unter allen, die in der Endrunde mit über das schönste Weihnachtshaus abstimmen, wird zudem eine Heißluftballonfahrt mit dem Coesfelder Piloten Manfred Wewers verlost. Scherle: „Das Mitmachen lohnt sich also doppelt!“

Von Allgemeine Zeitung