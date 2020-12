62 aktive Coronafälle zum Wochenende

Coesfeld (fs). Zum Start ins Wochenende meldet das Kreisgesundheitsamt am Freitag für Coesfeld 62 aktive Infektionen mit dem Coronavirus. Das sind drei mehr als noch am Donnerstag – allerdings nur, weil seitdem auch sechs Personen wieder genesen sind. Unterm Strich haben sich also neun Coesfelder neu infiziert. Die Zahl der Gesamtinfektionen seit Pandemie-Beginn steigt damit auf 472, die der Genesenen auf 397. 13 Coesfelder sind bereits an Covid-19 verstorben.

Von Florian Schütte