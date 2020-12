Zwölf von 25 Intensivbetten sind belegt

Entscheidend ist aber nicht nur die Zahl der Intensivbetten. Es muss auch genug Pflegepersonal zur Verfügung stehen, das Intensivpflege leisten kann, wobei die Pflege schwerstkranker Covid-19-Patienten eine besondere körperliche und seelische Belastung darstellt. Auch hier ist die Lage in den Christophorus-Kliniken noch nicht so kritisch wie in anderen Häusern, gleichwohl ist die Situation angespannt. Lönnies: „Unser medizinisches und pflegerisches Personal geht sehr verantwortungsvoll mit der Pandemie um und versucht, sich selbst möglichst zu schützen. Dennoch sind auch Ärzte und Pflegekräfte der Christophorus-Kliniken in Quarantäne oder krankgeschrieben. Dazu kommen die üblichen Krankheiten in der Herbst- und anstehenden Winterzeit. Einige Stationen sind deshalb vom Personal her stark eingeschränkt. Darum haben wir zahlreiche planbare, medizinisch zurzeit nicht dringende Eingriffe verschoben. Auf den betroffenen Stationen helfen die Kräfte des Springerpools oder aus anderen Bereichen aus.“

Weiter berichtet der Klinikgeschäftsführer, dass „Verlegungen in andere Krankenhäuser nicht nötig waren und aktuell nicht nötig sind. Patienten aus anderen Krankenhäusern haben wir bisher nicht aufgenommen – wir hatten auch keine Anfragen dazu.“

Insgesamt werden in den Christophorus-Kliniken zurzeit 35 Covid-19-Patienten behandelt. Ganze Stationen mussten bislang nicht geschlossen werden, um Raum für Covid-Patienten zu schaffen. „Wir haben definierte, separate Infektionsbereiche von den anderen Stationen getrennt und passen sie dem Bedarf an“, informiert Lönnies.

Zum Schutz vor Corona-Infektionen gilt an den Christophorus-Kliniken seit einigen Tagen ein generelles Besuchsverbot. Ausgenommen sind jedoch Angehörige von schwerstkranken Patienten, von Kindern, Schwangeren und Wöchnerinnen.